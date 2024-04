Transsion: chinesischer Smartphone-Riese weltweit nun an vierter Stelle

Samsung, Apple, Xiaomi - das sind die weltgrößten Smartphone-Hersteller. Auf Platz vier ist nun ein chinesischer Technik-Konzern, der in Deutschland kaum bekannt ist: Transsion.

Transsion gilt als der heimliche Wachstumsstar auf dem Smartphonemarkt. Die chinesische Firma mit Sitz in Chinas Hochtechnologieregion Shenzhen stellt schon seit 2006 Mobiltelefone und verstärkt auch Smartphones her, ist also kein Newcomer mehr. Der Abstand zum drittplatzierten Xiaomi ist zwar noch groß, was die Stückzahlen angeht, Transsion holt aber mächtig auf. Jedes zehnte weltweit verkaufte Handy kommt aus einem Transsion-Werk, das zeigt der neue Quartalsbericht des Datenanalysten IDC.

Zielmärkte von Transsion: Afrika - aber auch Indien, Pakistan, Lateinamerika

In China selbst ist die Marke ebenso unbekannt wie bei uns und das liegt daran, dass China, Europa oder Nordamerika nicht die Zielmärkte des Herstellers Transsion sind, sondern in erster Linie afrikanische Länder. Der Kontinent gilt als riesiger Wachstumsmarkt. 2017 war Transsion bereits der größte Hersteller von Smartphones für Afrika. Das Erfolgsrezept ist, maßgeschneiderte Produkte für den Markt dort zu entwickeln und zu vertreiben.

Guter Empfang, großer Akku, leistungsstarke Kameras

Das sind dann keine 5G-Schnickschnack-Hightech-Geräte, sondern ganz im Gegenteil. 5G ist noch kein so großes Thema in Afrika, aber ein guter Empfang über 4G LTE ist wichtig, besonders fernab der Ballungszentren, und das haben die sehr preiswerten Geräte von Transsion, die dort unter dem Markennamen Tecno verkauft werden. Eingebaut sind auch relativ leistungsstarke Akkus, weil die Ladeinfrastruktur mit Steckdosen nicht immer gegeben ist. Und vielleicht das wichtigste; in Afrika leben viele junge Menschen, die Wert auf Selfies legen. Die Kameras sind deshalb so angepasst, dass sie auf Fotos dunkle Hauttöne besonders gut wiedergeben.

Marktanteil Smartphone Markt erstes Quartal 2024 Samsung 20,8 % (Marktanteil weltweit) - 0,7 % (Vergleich zum Vorjahr) Apple 17,3 % - 9,6 % Xiaomi 14,1 % 33,8 % Transsion 9,9 % 84, 9% Oppo 8,7% 7,2 %

Robuste Smartphones auch für feuchte oder staubige Regionen

Die Smartphones können feuchte und staubige Umgebungen gut wegstecken. Ein weiteres Merkmal, das wichtig ist auf dem afrikanischen Markt.

Unter anderen Markennamen sind die Produkte auch in Regionen wie Lateinamerika, Indien und Pakistan zu finden - ebenfalls große Wachstumsmärkte. Von daher wird die Marke Transsion vermutlich auch in Zukunft weiter wachsen, wenn auch nicht bei uns.