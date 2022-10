Kaffee in Maßen ist gesund

per Mail teilen

Kaffee und Zigaretten hatten lange keinen guten Ruf. Für Zigaretten gilt das immer noch, doch das Image des Kaffees hat sich dank zahlreicher Studien verbessert.

Und wieder eine neue Kaffee-Studie - das Ergebnis bestätigt frühere Studien: Moderater Kaffeegenuss beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Die Aussagekraft der neuen Forschungsarbeit ist jedoch höher, denn für diese Studie, die im European Journal of Preventive Cardiology veröffentlicht wurde, haben 450.000 Menschen Fragebögen zu ihren Ernährungsgewohnheiten ausgefüllt.

Wie viel Kaffee ist gesund?

Die neue Studie zeigt, dass Kaffee in Maßen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Auch das Risiko zu sterben sinkt. Am günstigsten waren demnach zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag.

Es ist nicht die erste Studie in diese Richtung - sein Ungesund-Image ist Kaffee schon länger los. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, scheint unter anderem auch ein geringeres Risiko zu haben für einige Krebsarten oder für Typ 2-Diabetes.

Das heißt aber nicht, dass Kaffee nur gesund ist. Koffein kann die Wirkung von blutdrucksenkenden Medikamenten stören. Und Kaffee kann die Magensäureproduktion anregen - keine gute Nachricht für Leute mit empfindlichem Magen. Kaffee ist also nicht für Jede und Jeden das Richtige.

Kaffee enthält neben Koffein noch viele andere gesundheitsfördernde Substanzen. Colourbox

Wenn Koffein gesund ist, sind dann auch Energy-Drinks gut für's Herz?

Vermutlich liegt die gesundheitsfördernde Wirkung nicht nur und nicht immer am Koffein. Bei den meisten Untersuchungen schlucken die Probanden ja kein pures Koffein, sondern eben Kaffee. Dieser besteht aus mehr als 100 biologischen Substanzen - auch aus Antioxidantien. Sie könnten auch in die Studienergebnisse hineinspielen.

Bei der aktuellen Studie fiel außerdem auf: Auch entkoffeinierter Kaffee hat das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt - nicht ganz so stark wie gemahlener, koffeinhaltiger Kaffee, aber immerhin.

Aus der neuen Studie lässt sich damit nicht ableiten, dass auch Energy Drinks gesund sind. In Maßen können gesunde Erwachsene sie durchaus trinken - aber die aktuelle Studie belegt nicht, dass durch Energy Drinks das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt.