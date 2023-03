Bescheid zur Grundsteuer: Das müssen Sie beachten

per Mail teilen

Nach der Abgabe der Grundsteuererklärung erhalten aktuell viele Grundstückseigentümer Post vom Finanzamt. Wie Sie mit diesen Briefen umgehen sollten, erklären wir hier.

Eigentlich sollte vieles einfacher und gerechter werden. Es zeichnet sich aber ein wildes Durcheinander bei der Grundsteuerreform ab.

Die wichtigsten Faktoren bei der Festsetzung des neuen Grundsteuerwerts die Grundstücksfläche

der Bodenrichtwert (i. d. R. festgesetzt von kommunalen Gutachterausschüssen auf Basis von Kaufpreisen der vergangenen zwei Jahre)

die Art und Nutzung des Grundstücks

das Alter

der Zustand der Gebäude

Große Unterschiede bei der Berechnung der Grundsteuer ergeben sich in erster Linie aus der Tatsache, dass die neue Grundsteuer auf der Grundlage des neuen Grundsteuergesetzes von 2019 sehr flexibel gestaltet ist. Sie lässt Gemeinden viele Freiheiten bei der konkreten Umsetzung.

Als Orientierung gibt es das Bundesmodell zur Berechnung des Grundsteuerwerts. Aber die Art und Weise, wie von Bundesland zu Bundesland und sogar von Gemeinde zu Gemeinde die Werte ermittelt werden, ist unterschiedlich. Außerdem haben die Gemeinden noch die Möglichkeit durch einen Hebesatz ihr persönliches Grundsteueraufkommen anzupassen. So ergibt sich über ganz Deutschland hinweg ein großer Flickenteppich.

Für die Festsetzung des Grundsteuerwerts gibt es drei verschiedene Modelle:

das Bundesmodell – das Modell nutzen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Hinzu kommen das Saarland und Sachsen mit eigenen Steuermesszahlen.

– das Modell nutzen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Hinzu kommen das Saarland und Sachsen mit eigenen Steuermesszahlen. das Flächenmodell (auch Ländermodell genannt) – mit unterschiedlichen fiktiven Bodenrichtwerten nutzen Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen.

(auch Ländermodell genannt) – mit unterschiedlichen fiktiven Bodenrichtwerten nutzen Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen. das Bodenwertmodell – nutzt nur Baden-Württemberg.

Dies hat zur Folge das bereits heute ein Grundstück samt Haus in jedem Bundesland einen anderen Grundsteuerwert hat.

In Baden-Württemberg wird das sogenannte Bodenwertmodell angewendet, bei dem die Grundsteuer ausschließlich auf Basis der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwerts berechnet wird. Die Bebauung des Grundstücks spielt dabei keine Rolle. Grundstücksfläche und Bodenrichtwert werden miteinander multipliziert. Mehr Infos zur BW-Grundsteuer.

In Rheinland-Pfalz wird die Grundsteuer auf der Grundlage des Bundesmodells berechnet, der neben dem Grundstückswert auch den Gebäudewert berücksichtigt. Übrigens: Auch im Saarland wird die Grundsteuer anhand fast identischer Faktoren wie in RP errechnet. Mehr Infos zur RP-Grundsteuer.

Der größte Kritikpunkt bei der Berechnung des Grundsteuerwerts ist die Gewichtung des Bodenrichtwerts. Es ist nicht transparent einsehbar, wie dieser zustande kommt. Bodenrichtwerte werden von Gutachterausschüssen der Kommunen festgelegt. Somit ist das System nur auf den ersten Blick aussagekräftig.

Klar ist, dass sich die Werte rein auf Basis von Verkaufssummen dortiger Immobilien beziehen. Die betrachtete Zeitspanne ist dabei aber nur auf die letzten zwei Jahre begrenzt. Die Werte können als eine aktuelle Kaufpreissammlung gesehen werden. Problematisch: Die derzeit herangezogenen Werte sind in einer Hochphase der Preise entstanden, spiegeln daher vielerorts nicht den aktuell korrekten Wert wider.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass eng bebaute Grundstücke, beispielsweise große Wohnanlagen mit vielen Wohnungen und somit im Verhältnis vielen Eigentümerwechseln, oftmals höhere Bodenrichtwerte aufweisen als beispielsweise Gegenden mit Einfamilienhäusern, wo in den letzten Jahren kein so reger Eigentümerwechsel vorkommt. Das macht die Bodenrichtwerte aktueller und damit in den meisten Fäller höher.

Und dass diese Bodenrichtwerte regelmäßig überprüft und angepasst werden, ist eher ein theoretisches Szenario. Denn: In den vergangenen Jahrzehnten passierte das nicht.

Verbraucher sollten den Grundsteuer-Brief des Finanzamtes genau unter die Lupe nehmen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Diese Ungerechtigkeit ist vor allen in Baden-Württemberg extrem. Denn die Grundsteuer wird hier maßgeblich und ausschließlich auf Basis des Bodenrichtwertes ermittelt. Dagegen klagen mehrere Verbände wie zum Beispiel der Bund der Steuerzahler. Die Verbände finden es nicht in Ordnung, dass Eigentümer in Baden-Württemberg bei gleich großen Grundstücken die gleiche Grundsteuer entrichten müssen, egal ob dort eine Villa oder ein altes Häuschen steht.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg in Stuttgart sagt hingegen, ihr Modell sei unter dem Strich einfacher und transparenter. Würden Faktoren wie Hausart, Alter und Fläche mitberücksichtigt, wäre das nach Ansicht der Behörde ebenfalls wieder fehleranfällig, potenziell ungerecht und ein noch größerer bürokratischer Aufwand.

Und auch in Rheinland-Pfalz ist die Berechnung der Grundsteuer nicht immer fair. Denn neben dem Gebäudewert spielt auch hier der Bodenrichtwert eine tragende Rolle. In Berlin läuft derzeit ein Verfahren, das sich in den nächsten Wochen zur Musterklage entwickeln könnte. Diese Klage könnte dann bundesweit maßgeblich für den Umgang mit dem Bundesmodell gesehen werden.

Nach der Abgabe der Grundsteuererklärung haben Grundstückseigentümer möglicherweise jetzt Post vom Finanzamt erhalten. Ganz wichtig: Das ist noch nicht der endgültige Grundsteuerbescheid. Dieser kommt erst Mitte/Ende 2024, nachdem die Kommunen die Hebesätze festgelegt haben.

Für den Grundsteuerwert wird die Größe des Grundstücks in Quadratmeter mit dem sogenannten Bodenrichtwert multipliziert. Wenn zum Beispiel das Grundstück 500 Quadratmeter groß ist und der Bodenrichtwert bei 400 Euro liegt, beträgt der Grundsteuerwert 200.000 Euro. Dieser Wert wird dann mit der jeweils gültigen Steuermesszahl multipliziert und im Anschluss kommt der gemeindespezifische Hebesatz oben drauf.

Grundsteuer-Brief: Wie sollten Verbraucher reagieren? Es empfiehlt sich, den Brief des Finanzamtes sorgfältig anzuschauen und die Daten und Werte zu prüfen. So sollten Eigentümer genau nachlesen, ob sie möglicherweise selbst Fehler gemacht haben. Vor allem in Baden-Württemberg fällt die Grundsteuer von bewohntem Gelände dann etwas geringer aus. Außerdem sollten die Quadratmeterzahl und der Bodenrichtwert überprüft werden. Beides kann auf dem Internetportal Boris unkompliziert nachgeschaut werden. Wer Fehler entdeckt, sollte sie zeitnah dem Finanzamt zurückmelden.

Wer mit den Werten einverstanden ist, muss theoretisch nicht reagieren. Experten halten den Grundsteuerwertbescheid in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für zu intransparent. Und Einspruch einlegen kostet nichts. Dieser ist beim Finanzamt einzureichen und muss innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Briefes erfolgen.

Anhand der derzeitigen Bescheide ist nicht absehbar, welche finanzielle Folgen generell auf Eigentümer zukommen, da die Hebesätze der Kommunen noch nicht bekannt sind. Konkret bedeutet das: Eigentümer haben vier Wochen ab dem Erhalt des Bescheids Zeit, gegen einen Betrag Einspruch zu erheben, von dem noch gar nicht feststeht, wie hoch dieser sein wird. Daher die klare Empfehlung der Verbände: Gegen den Grundsteuerwert-Bescheid Widerspruch einlegen.

Gerade in Baden-Württemberg halten viele Experten die Erhebung des Bodenwerts als reine Basis für den Grundsteuerwert für verfassungswidrig. Unter den Aktenzeichen 8 K 2368/22 und 8 K 2491/22 laufen hierzu bereits Musterklagen gegen das Bodenwertmodell.

Und auch in Rheinland-Pfalz empfiehlt sich der formelle Einspruch gegen den Bescheid. Eine Begründung kann bis zu vier Wochen später nachgeliefert werden. Innerhalb dieser gewonnenen Wochen zeichnet sich gegebenenfalls ab, ob das Berliner Verfahren zur Musterklage wird.

Daher der Tipp für Eigentümer aus Bundesländern mit dem Bundesmodell: Zunächst einmal formell widersprechen und eine Begründung später nachliefern.

Ein weiterer Grund, weshalb Eigentümer Einspruch einlegen sollten: Kommt es zu einer generellen Bewertungskorrektur – egal von welchem Modell – und wurde kein Einspruch eingelegt, ist es in der Regel nicht möglich, den Bescheid rückwirkend zu korrigieren, sondern nur ab dem Zeitpunkt, ab dem es eine generelle Änderung gibt. Da es derzeit kaum absehbar ist, wie lange die Reform der Grundsteuer dauert, kann es bedeuten, dass man – ohne Einspruch – ein paar Jahre die Grundsteuer auf Basis des heute neu festgesetzten Grundsteuerwerts bezahlen müsste.

Der Verband der Steuerzahler bietet ganz unkompliziert auf seiner Website eine Musterschreiben zum Einspruch in Baden-Württemberg an: Musterschreiben in BW.

Wichtig dabei: Dieses Musterschreiben sollte grundsätzlich nur verwendet werden, wenn es darum geht den Grundsteuerwertbescheid mit der Begründung anzugreifen, dass das Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg verfassungswidrig ist.

Der Bund der Steuerzahler bietet mittlerweile auch einen Mustereinspruch für Eigentümer aus Bundesländern mit Bundesmodell: Musterschreiben für Bundesmodell.

Wer größere Bedenken hat, weil er der Ansicht ist, dass zum Beispiel der Bodenrichtwert grundsätzlich zu hoch angesetzt ist, kann zumindest in Baden-Württemberg (nicht aber in Rheinland-Pfalz oder Saarland) ein eigenes Gutachten erstellen lassen.

Hier müssen sich Verbraucher nach Angaben des Bundesfinanzministeriums nicht an die Vier-Wochen-Frist halten. Das Gutachten kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkterstellt werden. Das Gutachten muss von speziellen Zertifizierungsstellen ausgeführt werden. Es hat einen Einheitspreis von 400 Euro und ermöglicht gegebenenfalls den neu festgelegten Grundsteuerwert zu senken. Nachzuweisen ist mindestens ein um mehr als 30 Prozent abweichender niedrigerer Wert. Weitere Infos hierzu bietet dieses Merkblatt.

Wer die Vier-Wochen-Frist für seinen Widerspruch verpasst hat, kann hoffen, dass es auf Basis der Musterklagen zu einer generellen Änderung der Ermessungsgrundlage kommt. Dann ist damit zu rechnen, dass ein korrigierter Bescheid verschickt wird. Der gilt aber nicht rückwirkend. Zuviel gezahlte Steuer gibt es dann nicht zurück.

Übrigens betrifft die Grundsteuerreform perspektivisch auch Mieter. Denn Die Grundsteuer ist über die Nebenkostenabrechnung auf Mietende umlegbar. In Regionen, wo die Grundsteuer aufgrund der neuen Berechnungsbasis besonders hoch ausfallen könnte, könnte dies zusätzlich zu weiter steigenden Mietnebenkosten auf einem ohnehin bereits angespannten Mietmarkt führen.