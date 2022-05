Wichtig für Mieter und Eigentümer: Infos zur neuen Grundsteuer

Die Grundsteuer wird neu berechnet. Wir klären, welche Daten Besitzer von Immobilien in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland übermitteln müssen und welche Regeln gelten.

Ab dem 1. Juli 2022 müssen alle Eigentümer eine so genannte Feststellungserklärung abgeben und wichtige Daten dafür ans Finanzamt übermitteln. Das müssen Sie im Südwesten wissen.

Was ist die Grundsteuer?

Kommunen erheben auf jede Immobilie und jedes Grundstück eine Grundsteuer. Die Steuer wird jedes Jahr erhoben. Sie ist eine wichtige Einnahmequelle, durch die beispielsweise der Ausbau und Erhalt von kommunaler Infrastruktur wie etwa Straßen finanziert werden kann.

Die Steuer ist eigentlich im Grundbesitzabgabebescheid enthalten, den man jährlich von der Kommune erhält. Dass man für die Berechnung der Grundsteuer nun eine Sondersteuererklärung abgeben muss, ist eine Ausnahme und liegt daran, dass die Grundsteuer reformiert wird.

Grundsteuererklärung oder Feststellungserklärung? Grundsteuererklärung und Feststellungserklärung werden synonym verwendet. In amtlichen Schreiben werden Sie häufig auch den Begriff Feststellungserklärung lesen.

Warum gibt es eine Reform?

Der Basiswert der Berechnung der Grundsteuer ist der jeweilige Wert eines Grundstücks. Diese Werte wurden seit 1964 nicht mehr aktualisiert. Und das ist laut Bundesverfassungsgericht unfair: Lag ein Grundstück 1964 noch am Ortsrand, so könnte dieses sich mittlerweile zu einer zentralen Toplage entwickelt und damit an Wert gewonnen haben. Umgekehrt könnte der Standort auch an Wert verloren haben. Außerdem haben sich die Baustandards über die Jahrzehnte verändert. Ein neues Haus solle daher anders bewertet werden als ein altes, so Experten wie Prof. Dr. Bardo Kämmerer, Professor für Steuerrecht an der Hochschule Mainz.

Ob die Grundsteuer durch die Reform teurer oder günstiger wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht pauschal voraussagen. Ziel der Erneuerung ist, dass sie gerechter wird.

Wer ist betroffen?

Hier gilt grundsätzlich die Regel “Eigentum verpflichtet“: Alle Eigentümerinnen und Eigentümer egal ob von kleinen Wohnungen, großen Häusern, bebauten oder unbebauten Grundstücken sind dazu verpflichtet, dieses Jahr beim Finanzamt eine Sondersteuererklärung abzugeben.

Wer nicht in seiner Immobilie wohnt, sondern sie vermietet, darf die Grundsteuer über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen.

Wann und wie muss die Erklärung abgegeben werden?

Die Feststellungserklärung oder auch Grundsteuererklärung muss noch in diesem Jahr gegenüber dem zuständigen Finanzamt gemacht werden: Zwischen dem 01. Juli und dem 31. Oktober 2022. Allerdings gehen Fachleute davon aus, dass sich diese Frist noch verlängern wird. Eigentümer-Verbände etwa machen sich aktuell schon dafür stark, dass diese Frist um weitere drei Monate verlängert wird.

Die Erklärung muss elektronisch via ELSTER eingereicht werden. Nur in Ausnahmen darf sie auch per Papier eingereicht werden. Dafür muss man einen Härtefallantrag beim Finanzamt stellen. Wer selbst keinen Internetzugang hat, kann die Erklärung allerdings auch über den ELSTER-Account eines Familienangehörigen abgeben.

Tipp: Registrieren Sie sich rechtzeitig bei ELSTER, dies ist bereits jetzt möglich. Das Authentifizierungsverfahren dauert bis zu zwei Wochen, da man einen Code per Post geschickt bekommt. Wenn man die Erklärung zu spät einreicht, droht nach Verwarnungen ein Verspätungszuschlag von mindestens 25 €.

Ab wann ändert sich die zu bezahlende Steuer?

Nachdem die Grundsteuererklärungen aller Eigentümer eingegangen sind, wird der Grundsteuerwert neu berechnet. 2024 erhalten Eigentümer dann den neuen Grundsteuerwertbescheid. Dieser Grundsteuerwert bildet am Ende nur einen von drei Parametern, aus denen sich die Steuer am Ende berechnet: Er wird mit der Steuermesszahl (landwirtschaftliches, privates oder unbebautes Grundstück) und dem Hebesatz (wird 2024 von den jeweiligen Kommunen festgelegt) multipliziert. Daraus ergibt sich dann die neue Besteuerung, die erst ab dem 01.01.2025 abgerechnet wird. Mieter spüren das sogar erst in der Nebenkostenabrechnung für 2025, die im Jahr 2026 verschickt wird.

Festsetzung der Grundsteuer Die Grundsteuer wird wie bisher auch in drei Schritten festgesetzt: Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz

Bei welchem Finanzamt muss die Erklärung abgegeben werden?

Die Erklärung muss beim jeweiligen Finanzamt gemacht werden, das für die Kommune, in der sich der Grund befindet, zuständig ist. Wenn Sie also selbst in Freiburg wohnen und Grundbesitz in Kaiserslautern haben, dann müssen Sie die Erklärung gegenüber dem Finanzamt Kaiserslautern machen.

Was gilt für Rheinland-Pfalz und Saarland?

Die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland orientieren sich bei der Neuberechnung am Bundesmodell. Das bedeutet, es erfolgt eine komplette Neubewertung der Immobilie, wofür das Finanzamt sehr viele Angaben zum Grundstück und dem Gebäude verlangt.

Die gute Nachricht ist: Sie müssen nicht alle diese Daten selbst parat haben. Die sogenannten Geobasisdaten Ihres Grundstücks werden Ihnen von der Finanzverwaltung per Post zugeschickt.

In Rheinland-Pfalz wird dieses Datenstammblatt zwischen Mai und Juli 2022 verschickt. Es enthält z.B. folgende Angaben: Aktenzeichen, Flurstückskennzeichen, Lagebezeichnung, amtliche Fläche, Bodenrichtwert.

Auch das Saarland kommt Eigentümern entgegen und verschickt die Geobasisdaten. Allerdings muss der Bodenrichtwert im Saarland von den Grundbesitzern selbst ermittelt werden. Das geht frühstens ab Mai 2022 über den Grundsteuerviewer.

Die Angaben zu Ihren Gebäuden müssen Sie allerdings selbst ermitteln, u.a. zählen dazu: Wohn-/Nutzfläche, Anzahl der Wohnungen, Anzahl der Garagen oder Tiefgaragenstellplätze, Baujahr. Diese finden Sie z.B. in den Bauunterlagen oder im Kaufvertrag.

Tipp: Fangen Sie rechtzeitig damit an, Ihre Daten zu sammeln.

Wie wird die Wohnfläche berechnet? Als Wohnflächen zählen laut dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Steuern alle Flächen, die Wohnbedürfnissen dienen (z. B. Wohn-/Ess- und Schlafzimmer, Küche). Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen, sowie Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der Wohnung gehören. Terrassen- und Balkonflächen werden in der Regel nur zu 25 Prozent angesetzt. Sind Terrassen- und Balkonflächen von besonderer Qualität (z.B. überdacht/seitlich wettergeschützt) können es bis zu 50 Prozent sein. Keller, Heizungsräume, Waschküchen, Treppen oder etwa Türnischen gehören nicht zur Wohnfläche. Bei Zimmern mit Dachschrägen ist folgende Grundregel zu beachten: Die Fläche unter einer Dachschräge wird bis 100 cm Höhe gar nicht berechnet. Ab einer Höhe von 100 cm bis 199 cm ist die Fläche nur mit 50 Prozent zu berechnen. Ab 200 cm Höhe unter der Dachschräge ist die Fläche vollständig als Wohnfläche zu berechnen. Quelle: Landesamt für Steuern, Rheinland-Pfalz

Was benötigt man für die Erklärung in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg wird die Grundsteuererklärung etwas einfacher. Das Land orientiert sich nicht am Bundesmodell, sondern hat ein eigenes Berechnungsmodell entwickelt. Das so genannte Bodenwertmodell. Der Name deutet es schon an: Eigentümer müssen in der Steuererklärung vor allem die Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert angeben. Denn es ist in Baden-Württemberg im Hinblick auf den Grundsteuerwert völlig egal, ob oder welches Gebäude auf dem Grundstück steht und wie groß die Wohnfläche ist.

Genau dagegen regt sich allerdings auch Kritik: Da die Art des Gebäudes keinen Einfluss auf die Berechnung hat, wird für ein Grundstück die gleiche Steuer fällig – egal, welchen Wert das Gebäude hat, welches sich darauf befindet. Der Bund der Steuerzahler hat hierzu ein Gutachten in Auftrag gegeben:

"Dieses Gutachten kommt klar zu dem Ergebnis, dass es eben verfassungswidrig ist. Und das liegt vor allem daran, dass der Gleichheitsgrundsatz tangiert ist. Denn in Baden-Württemberg ist es halt so, dass es keine Rolle spielt, ob auf einem Grundstück eine Bruchbude steht, eine große Millionärsvilla oder auch ein Mehrparteienhaus. Die Belastung bei einem gleich großen Grundstück bei gleichem Bodenrichtwert wäre in allen Fällen die gleiche. (...) Wir müssen jetzt warten, bis die Bescheide da sind. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Musterverfahren."

Die Landesregierung äußert keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Dennoch könnte spätestens 2025 eine Klagewelle folgen.

Wie erfährt man den Bodenrichtwert seines Grundstücks?

Die aktuellen Bodenrichtwerte werden derzeit neu ermittelt und ab dem 01.07.2022 auf der Internet-Seite von BORIS-BW für jede Adresse zur Verfügung gestellt. Für die Ermittlung sind spezielle Gutachterausschüsse zuständig.

"In den Kommunen, in den Städten gibt es Gutachterausschüsse. Und die Gutachterausschüsse sammeln sämtliche Kaufverträge über Immobilien, die in dieser Stadt, in dieser Kommune abgeschlossen werden, und haben dann einen sehr guten Überblick über die Werte der Grundstücke."

Achtung: Die Bodenrichtwertinformationen, die das zentrale Bodenrichtwertinformationssystem BORIS-BW vor dem 1.07.2022 noch bereitstellt, sind für die neue Grundsteuererklärung nicht verwendbar.

Wo bekommt man Hilfe?

Unter www.steuerchatbot.de beantwortet ein virtueller Assistent der Steuerverwaltung allgemeine Fragen zur Grundsteuer. Auch der eigene Steuerberater kann bei der Erklärung der Grundsteuer behilflich sein. Dies ist jedoch kostenpflichtig. Geht es um rein technische Fragen, so darf auch Lohnsteuerhilfevereine beraten.