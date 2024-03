Heißluftfritteusen im Test: Ninja, Tefal, Cosori, Lidl & Philips

per Mail teilen

Sind die teuren Geräte wirklich besser? Welcher Airfryer liefert das beste Ergebnis? Wir machen den Test.

Grillhähnchen, Frühstückseier, Blumenkohlchips und sogar Rippchen - die Heißluftfritteuse zaubert alles auf den Tisch. Kein Wunder, dass sie bei TikTok und Instagram zum regelrechten Hype avanciert ist. Doch ist der Hype gerechtfertigt? Oder ist alles nur heiße Luft?

Das sind die Heißluftfritteusen im Test

Wir haben fünf beliebte Heißluftfritteusen getestet. Alle haben ein vergleichbares Garvolumen von rund fünf Litern und nur einen Garkorb. Kombigeräte mit Grills sind nicht dabei:

Ninja Airfryer MAX: Mit rund 180 Euro der teuerste im Test (Ninja Air Fryer MAX Heißluftfritteuse, 5,2L Airfryer, mit Zange, Familiengröße, Antihaftbeschichtung, spülmaschinenfester Korb, 5-in-1, Amazon Exklusiv, Kupfer/Schwarz, AF150EUCP) Tefal Airfryer Actifry extra für knapp 165 Euro (ActiFry Extra 1,2 kg Schwarz FZ7228) Philips Airfryer Essential: Deutlich günstiger gekauft für rund 126 Euro (Philips Essential Airfryer XL - 6.2L, Fritteuse ohne Öl, Rapid Air Heißlufttechnologie, Touchscreen, NutriU App mit Rezepten (HD9270/90)) Cosori Airfryer: Spezialist für Heißluftfritteusen mit einem Preis von 99 Euro (COSORI CP158-AF-RXB Heißluftfritteuse 1700 Watt Schwarz) Silvercrest-Fryer von Lidl: Der günstigste in unserem Test für rund 90 Euro (SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Digitale Heißluft-Fritteuse XL, »SHFD 2150 A2« 2150 W)

Welche Heißluftfritteuse erzielt die besten Ergebnisse? Unsere Experten, Ernährungsberaterin Mia Stegmann und Koch Jörg Ilzhöfer machen den Check!

Wie gelingen Pommes Frites in der Heißluftfritteuse?

Los geht’s mit dem Klassiker: Pommes Frites. Doch wie gut sind sie, wenn sie ganz ohne Fett zubereitet werden?

Fett braucht man im Airfryer nicht. Tiefkühlpommes sind nämlich vorfrittiert. Wer seine Pommes lieber selbst macht, mariniert die rohen Kartoffelstäbchen in einem halben Teelöffel hitzebeständigem Öl – das reicht schon.

Pommes zu heiß im Airfryer?

Unsere Experten geben jeweils die gleiche Menge an Pommes in die Airfryer. Fast alle haben ein spezielles Pommes-Programm. Doch voreingestellte Programme sind nicht immer perfekt – man muss öfter nachschauen, betonen die Experten. Denn Tiefkühlpommes seien ja unterschiedlich dick. Und die Pommes-Programme arbeiten mit einer Temperatur von 200 Grad – viel zu heiß, warnt Ernährungsexpertin Mia Stegmann.

Sie empfiehlt maximal 180 Grad Celsius, da höhere Temperaturen den Acrylamidgehalt erhöhen können – Acrylamid gilt als krebserregend. Bis 180 Grad ist alles okay, danach steigt der Acrylamidgehalt sprunghaft an und hier gilt, je weniger, desto besser. Und unser Check zeigt: auch bei unter 180 Grad werden die Pommes richtig schön knusprig – zumindest in vier der fünf Airfryern.

Tipp: Zwischendurch den Garkorb öffnen und die Pommes schütteln, damit sie gleichmäßig bräunen! Bei dem Tefal-Gerät ist das nicht nötig - es wendet das Essen automatisch.

Airfryer oder Heißluftfritteuse Das Wort Fritteuse trifft es nicht richtig, denn die Geräte garen nicht mit heißem Fett, sondern mit heißer Luft. Die englische Bezeichnung "Airfryer" geht in eine ähnliche Richtung: "Luftfritteuse". Und so funktionierts: Die heiße Luft strömt in den Garraum und zirkuliert dort, ähnlich wie bei einem Umluft-Backofen. Da der Garraum viel kleiner ist als bei einem Backofen, heizt sich die Heißluftfritteuse schneller auf und braucht deshalb weniger Energie.

Für den Geschmacksvergleich bereitet Jörg Ilzhöfer eine Portion Pommes in der Fettfritteuse zu. Die sind schon nach wenigen Minuten fertig - goldgelb und schön knusprig.

Und die Pommes aus den Airfryern? Können sie mithalten? Nach 15 Minuten sind sie fertig. Wichtig: Pommes erst nach dem Frittieren bzw. Backen salzen!

Optisch unterscheiden sich die Pommes kaum. Ninja, Philips, Silvercrest und Cosori liefern goldene, knusprige Pommes. Sie sind durchaus vergleichbar mit den Pommes aus der Fettfritteuse. Die Pommes aus dem Tefal-Gerät sind sehr hell und noch recht matschig.

Test: Wie gut gelingt Kuchen in der Heißluftfritteuse?

Mit den Airfryern lassen sich sogar kleine Kuchen backen. Wie gut das funktioniert, probiert Jörg Ilzhöfer mit kleinen Zitronen-Rührkuchen aus. Die werden zum Vergleich auch ganz klassisch im Backofen gebacken. 25 Minuten bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen, 15 Minuten bei 180 Grad in den Airfryern – ohne Vorheizen.

Die Testkriterien sind neben der Optik auch die Fluffigkeit, Gleichmäßigkeit und ob der Teig gut durchgebacken ist.

Die Kuchen aus den Airfryern von Philips sind gleichmäßig gebräunt, etwas fester und gleichmäßig durch. Die Kuchen aus dem Silvercrest-Gerät sind dunkler gebräunt, auch fester und gleichmäßig durch. Die optisch schönsten kommen von Cosori, aber auch die sind etwas fester. Genauso fluffig wie aus dem Backofen ist der Kuchen aus dem Ninja-Gerät.

Und damit konnte der Kuchen aus dem Ninja Airfryer unsere Experten besonders überzeugen. Klarer Favorit. Abgeschlagen: Tefal. Hier sind die Kuchen nach 15 Minuten leider noch roh. Nach10 Extra-Minuten im Gerät sind sie optisch gut, innen allerdings etwas speckig. Geschmacklich überzeugen sie trotzdem.

Test: Schnitzel aus der Heißluftfritteuse

Zum Schluss werden Hähnchenschnitzel zubereitet und zum Vergleich auch klassisch in der Pfanne. Hier braucht es viel Fett, in den Airfryern reicht ein Tropfen hitzebeständiges Öl. Tipp: Ein Küchenkrepp mit einem Tropfen Öl beträufeln und die beschichteten Garkörbe damit einreiben. Mehr Öl ist hier nicht erforderlich. Der Tropfen soll vermeiden, dass die leckere Panade festbäckt.

Nach 12 Minuten sind die Schnitzel aus den Airfryern fertig. Die Schnitzel im Tefal sind allerdings noch zum Teil roh, die müssen noch mal für einige Extra-Minuten in den Heißluftofen.

Beste Schnitzel bei Ninja, Philips und Cosori

Das beste Ergebnis liefert Ninja: hier ist die Panade sogar noch knuspriger als beim Schnitzel aus der Pfanne. Auch Philips und Cosori liefern sehr gute Ergebnisse. Die Schnitzel aus dem Silvercrest-Gerät sind oben knusprig, unten noch hell, aber immerhin durch.

Die Schnitzel aus dem Tefal-Gerät waren nach der extra Runde nur ungleichmäßig braun und durch. Wegen der unbefriedigenden Ergebnisse beim Garen der Schnitzel hat Marktcheck bei Tefal nachgefragt.

"Das für den Test ausgewählte Modell Actifry Extra eignet sich nur in Verbindung mit dem separat erhältlichen Snack-Einsatz und nach dem Entfernen der Schaufeln für das Garen von Schnitzeln. Ansonsten kann ein gleichmäßiges Garen nicht garantiert werden."

Unser Fazit: Der Airfryer von Tefal konnte ohne den zusätzlichen und nur separat erhältlichen Snack-Einsatz nicht überzeugen, während der günstige Silvercrest von Lidl sowie die Markenprodukte von Philips und Cosori gute Ergebnisse erzielten. Doch der Testsieger ist der Ninja Airfryer, der in allen Kategorien voll überzeugen konnte.

Fazit: Was taugen Heißluftfritteusen

Airfryer ersetzen keinen Backofen und auch keine Pfanne. Der Garraum ist außerdem zu klein, um große Familien und Partygäste satt zu machen. Aber mit ihnen zu kochen macht Spaß, geht schnell und die Zahl der Rezepte sind schier unerschöpflich.