Spinatpfanne mit Cocktailtomaten und Kichererbsen

Ein Rezept mit Babyspinat, Cocktailtomaten und Kichererbsen in der Pfanne: Ernährungswissenschaftlerin Rita Hermann zeigt, wie man Spinat gut zubereitet.

Schwierigkeitsgrad: leicht

Ein schnelles und einfaches Rezept mit frischem Spinat. Am besten ist es, wenn der Spinat roh in die Pfanne kommt. Wird er im Wasser vorgekocht, gehen wichtige Vitamine in das Kochwasser über.

Zutaten für die Spinatpfanne:

200 g frischer feiner Blattspinat oder Babyspinat

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Cocktailtomaten

250 g Kichererbsen, aus der Dose

200 ml Kokosmilch (wer mag, in der light-Variante)

1 EL Olivenöl

1 TL Currypaste

Salz

Pfeffer

So geht's:

1. Spinat waschen und abtropfen lassen.

2. Cocktailtomaten waschen und vierteln.

3. Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Knoblauchzehe schälen.

4. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln glasig dünsten. Knoblauchzehe pressen und dazugeben.

5. Kichererbsen abtropfen lassen und in die Pfanne geben – kurz erhitzen. Spinat nach und nach dazugeben und erhitzen. Mit Kokosmilch ablöschen und mit Currypaste, Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Das ganze 5 bis 10 Minuten erhitzen. Kurz vor Ende die Cocktailtomaten dazugeben.

