Vegetarisch und vegan: Karotten-Lachs - Karotten mit Lachsaromen

Lust auf einen Brotbelag ähnlich wie Räucherlachs - aber in vegetarischer oder sogar veganer Variante? Dafür braucht es nur Karotten, Öl, Essig und die richtigen Gewürze.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Lea-Martine Lotz

Zutaten:

600 g große Karotten

6 EL Salz

1 Nori-Blatt

2 EL Weißweinessig

4 EL Olivenöl

1 EL Liquid Smoke (Flüssigrauch)

100 ml Wasser

1-2 TL Sojasoße (optional)

Serviervorschlag mit Brot:

Brot nach Wahl

pflanzlicher Frischkäse

Kapern

Dill

Zubereitung:

1. Karotten in feine Streifen schneiden oder mit Gemüseschneider oder Sparschäler in dünne Scheiben schälen.

2. Karotten dämpfen: Die Karottenstreifen in einen Dampfgar-Einsatz oder in ein hitzebeständiges Sieb legen und in einen großen Topf mit etwas kochendem Wasser setzen. Den Deckel auflegen und ca. 5 Minuten dämpfen.

3. Karotten aus dem Gareinsatz nehmen und mit den Zutaten vermengen. Das Nori-Blatt kleinschneiden und hinzugeben. Die Karotten luftdicht verschlossen über Nacht im Kühlschrank marinieren.

Den Karotten-Lachs auf Brot, Brötchen oder Baguette - mit konventionellem oder veganem Frischkäse bestrichen - anrichten, mit Kapern, Dill, Sesam oder Schwarzkümmel garnieren.

