Hanf-Brotaufstriche aus Oberschwaben

Die Firma Chiron aus Baltringen in Oberschwaben verarbeitet Hanfsamen zu Nudeln, Bratlingen, Pesto und Crackern. Besonders gut laufen Hanf-Brotaufstriche, nach Angaben von Lars Stury, einer der Geschäftsführer von Chiron.. Es gibt sie in vielen verschieden Kombinaten mit Auberginen, Paprika oder Meerrettich - von Mediterran bis Pikant. Hanf sei als „heimisches Superfood“ ein perfekter Lieferant von Eiweiß und Eisen, meint Lars Stury.

Stury gilt als einer der Pioniere des Hanfanbaus in Deutschland. Zusammen mit Wolfgang Misslisch hat er sich auf Naturdelikatessen spezialisiert. Seine Firma bietet - nach eigenen Angaben - mit 65 Bio-Hanflebensmitteln das umfangreichste und vielseitigste Hanf-Sortiment in Deutschland an.