Hohe Gas- und Strompreise: Lohnt sich jetzt ein Anbieterwechsel?

Die Energiepreise sind explodiert. Wer die Kosten für Strom oder Gas vor sich hat, muss schlucken. Was Sie beim Abschluss eines neuen Strom- oder Gastarifs beachten sollten.

Alle Verbraucherinnen und Verbraucher mit bestehenden Verträgen haben erstmal Glück, wenn sie Dank Preisbindung noch die Preise aus dem letzten Jahr bezahlen. Aber das geht nicht ewig.

Kann ich aktuell noch richtig günstige Anbieter für Strom und Gas finden?

Leider nicht wirklich, die Zeiten der großen Preisvergleiche bei Energieanbietern sind vorerst vorbei, sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Max Dehling. Energie ist mittlerweile so teuer, dass mehrere Anbieter gar keine Neuverträge mehr annehmen, bestehende Verträge gekündigt oder sich sogar völlig aus dem Geschäft zurückgezogen haben.

Entsprechend schwach ist deshalb aktuell der Preiskampf unter den Anbietern. In Preisvergleichen gibt es zurzeit viele fast gleich teure Angebote, teilweise noch mit veralteten Zahlen. Deshalb sind in manchen Städten die Grundversorger - das sind meistens die Stadtwerke - eine echte Alternative geworden. Also genau die, die in den letzten Jahren die teureren Anbieter waren. Denn sie haben solide eingekauft - anders als viele der kleineren Anbieter.

Auch viele Grundversorger sind aktuell besonders teuer. Wie erklärt sich das?

Das kommt auf die jeweilige Region an. Nicht alle Grundversorger bieten gute Angebote. Da gibt es große Unterschiede. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat das die Verbraucherzentrale untersucht: Da unterscheidet fast ein Drittel aller Grundversorger derzeit zwischen Neu- und Bestandsverträgen. Sie verlangen für einen neuen Gastarif oft ein Vielfaches von dem, was im letzten Jahr dafür bezahlt werden musste. Das hat nichts mehr mit dem sowieso schon hohen Preisanstieg zu tun und ist laut Verbraucherzentrale auch nicht rechtens. Sie sagt, wer so einen Vertrag hat, kann dagegen vorgehen.

Allerdings bieten - abseits dieser überteuerten Neuverträge - viele Grundversorger derzeit vergleichsweise günstige Tarife für Strom und Gas an. Auch die Verbraucherberatung Baden-Württemberg empfiehlt: Wichtig ist bei einem Anbieterwechsel und einem neuen Vertragsabschluss, auf die Vertragslaufzeit zu achten. Am besten bin ich flexibel bei meinem Tarif, um auf Änderungen auf dem Energiemarkt reagieren zu können. Es spricht aber auch nichts dagegen, bei einem Grundversorger mit einem aktuell guten Angebot, einen Vertrag mit Laufzeit abzuschließen und sich mit einer Preisbindung gegen noch höhere Preise abzusichern.

Neuer Gas- oder Stromtarif: Was beim Vertragsabschluss zu beachten ist

Wer nicht wechseln muss, sollte das aktuell auch besser nicht tun. Wer nicht anders kann, muss akzeptieren, dass jetzt eine schwierige Zeit ist auf dem Energiemarkt. Zumindest beim Gas ist auch erstmal kein Ende in Sicht, sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Max Dehling.

Anders ist das bei Strom: Ab dem 1. Juli wird die EEG-Umlage abgeschafft. Die Stromanbieter sind dazu verpflichtet, diese Ersparnisse an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Dann dürfte es auch wieder mehr Preiskampf unter den Anbietern geben. Wer jetzt einen Vertrag mit kurzer Laufzeit wähle, kann im Sommer möglicherweise in ein besseres Angebot wechseln.

Ganz allgemein empfehlen sich gerade die Angebote vieler - aber eben nicht aller - Grundversorger. Bei einem guten Angebot, etwa für Gas, auch in Verbindung mit einer Laufzeit und Preisbindung. Hier am besten immer im Kleingedruckten nachlesen, was eine Preisgarantie genau umfasst. Bei Zweifeln können Gas- und Stromkunden auch immer bei der Verbraucherzentrale nachfragen.