Ein Balkonkraftwerk kaufen, an die Steckdose anschließen und den selbst erzeugten Strom nutzen. Das ist möglich, aber nicht unbedingt erlaubt. Wie Sie nichts falsch machen.

Viele Menschen wollen an der Energiewende teilhaben und mit einem Balkonkraftwerk Strom zum Eigenverbrauch erzeugen. Doch beim Anschluss an das Stromnetz gibt es einiges zu beachten - unter anderem, welche Steckdose geeignet ist. Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten.

Verband VDE fordert Energiesteckdose nach DIN-Norm

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) stellt Informationen zum sicheren Betrieb einer steckerfertigen PV-Anlage zur Verfügung. Er weist darauf hin, dass der Betrieb eines Balkonkraftwerks nicht damit zu vergleichen ist, ein Radio oder ein anderes elektronisches Gerät in die Steckdose zu stecken. Immerhin speist das Balkonkraftwerk selbst Strom in den Stromkreislauf ein.



Ob ein bestehender Anschluss dafür geeignet ist oder ob dafür Arbeiten nötig sind, sollte laut VDE eine Elektrofachkraft überprüfen. Außerdem ist dem Verband zufolge eine spezielle Energiesteckdose Pflicht. Anlagen mit dem typischen Schutzkontaktstecker seien in Deutschland nicht zulässig. Der VDE warnt insbesondere davor, mehrere Balkonkraftwerke über eine Mehfach-Verteilersteckdose an die Haushaltssteckdose anzuschließen.

Verbraucherzentrale: Indirekte Pflicht zur Energiesteckdose

Laut Verbraucherzentrale ist die Installation einer Energiesteckdose über einen Elektriker unnötig aufwändig und teuer. Ein Experte stellt klar: Die VDE-Norm sei kein Gesetz. Das bedeutet: Es ist nicht illegal, ein Balkonkraftwerk selbst an eine Haushaltssteckdose anzuschließen. Allerdings bedeutet das nicht, dass man es tun sollte, denn indirekt besteht in vielen Fällen doch eine Pflicht zur Energiesteckdose.

Und das kommt so: Balkonkraftwerke, die ans öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, müssen angemeldet werden. Viele Stromnetzbetreiber lassen sich in den Anmeldeformularen bestätigen, dass die Anlage über eine Energiesteckdose angeschlossen wird. Aus diesem Grund melden viele Menschen ihre Anlagen nicht an - was nicht erlaubt ist und als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann.

Vereinfachung der Vorgaben zum Stromanschluss absehbar

Auch der VDE selbst tritt für Erleichterungen für den Betrieb von Balkonkraftwerken ein. Dazu gehört auch, dass der Verband es dulden will, wenn Balkonkraftwerke bis zu einer Gesamtleistung von 800 Watt in eine normale Haushaltssteckdose eingesteckt werden. Der VDE fordert von Herstellern, dass sie verpflichtet werden, die elektrische Sicherheit ihrer Anlagen zu gewährleisten. Und auch, dass ein unabhängiges Prüfinstitut Balkonkraftwerke freigibt.

Auch die Bundesregierung fordert in ihrer Photovoltaikstrategie, dass der Betrieb von Balkonkraftwerken erleichtert wird. Sie selbst plant unter anderem, die Meldepflichten zu vereinfachen oder zu streichen. Darüber hinaus werden die Normungsgremien des VDE aufgefordert, die Vorgaben zu überarbeiten. Das Bundeswirtschaftministerium, das Umweltbundesamt und die Bundesnetzagentur haben dazu Stellungnahmen eingereicht.

VDE: Normierungsverfahren ist komplex und dauert

Der VDE bestätigt, dass bereits ein Normenentwurf vorliegt, der von Herstellern, Verbraucherschützern, Handwerk, Politik und weiteren Akteuren kommentiert werden konnte. Diese Kommentare müssten nun geprüft werden.

Es sei das Ziel, in diesem Jahr eine Vornorm zu veröffentlichen. Diese würde dann für alle Hersteller von Balkonkraftwerken gelten und sie hätten zum ersten Mal die Möglichkeit, ihre Geräte als Ganzes zu zertifizieren.