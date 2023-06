Wienpahl wandert: Rund um die Loreley

per Mail teilen

Moderator Holger Wienpahl wandert auf dem "aussichtsreichen" 15 Kilometer langen Loreley-Rundweg, auch an seine Lieblingsstelle in Rheinland-Pfalz. Dort trifft er auf den Rhetoriker und Autor René Borbonus, der an diesem Tag zu seinem unterhaltsamen "philosophischen Wegweiser" wird.