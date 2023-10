per Mail teilen

In Rulfingen bringt Bäuerin Andrea gleich sechs geistig beeinträchtigte Kinder mit ihren Tieren zusammen – eine echte Herausforderung für die ausgebildete Fachkraft für Tiergestützte Intervention. Auf dem Hahnerhof in der Nähe Kaiserslautern erwartet Jorrit Alberts eine Schulklasse aus Ruanda, der er seinen Ansatz der Landwirtschaft erklären will.