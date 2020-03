Im Fernsehen überzeugen sie seit Jahren mit ihren Moderationen unterschiedlicher TV-Sendungen und jetzt gemeinsam auf der Bühne: Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl.

Mit ihrem Bühnenprogramm "Drei auf einer Couch" wollten die SWR-Moderatorin Patricia Küll und ihre beiden Kollegen Martin Seidler und Holger Wienpahl in Kürze live an verschiedenen Spielstätten in Rheinland-Pfalz auftreten. Jetzt werden die Veranstaltungen in Daun und Worms aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus auf den Herbst verschoben, der für 11. April in der Stadthalle Hachenburg geplante Termin wurde abgesagt.

Dauer 1:00 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Drei auf einer Couch Drei Köpfe, eine Show: Die Moderatoren der Landesschau sind wieder unterwegs und präsentieren ihr Live-Programm "Drei auf einer Couch". Video herunterladen (2,5 MB | MP4)

Termine und Tickets

Samstag, 31. Oktober 2020, Lincoln Theater Worms (ursprünglich geplant für 25. April)

Samstag, 7. November 2020, Forum Daun (ursprünglich geplant für 18. April)

Beginn:

Jeweils um 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr.

Ticketpreis:

15 Euro im Vorverkauf (inkl. MWSt., zzgl. Gebühren und ggf. Versandkosten),

18 Euro an der Abendkasse.

Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl auf Tour in Rheinland-Pfalz

Was machen TV-Moderatorinnen und -Moderatoren eigentlich, wenn die Kamera aus ist? Verfügen Sie im Privatleben über die gleichen Entertainment-Qualitäten oder geht es abseits der Kamera ruhiger zu? Die "Drei auf einer Couch" gestatten amüsante Einblicke hinter die Kulissen der "Landesschau Rheinland-Pfalz", überzeugen aber auch mit eigenen Themen und beweisen, dass es für sie ein Leben neben der TV-Karriere gibt.

Dauer 3:36 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP "Drei auf einer Couch" Sie begrüßen die Zuschauer der Landesschau Rheinland-Pfalz von montags bis freitags mit einem Lächeln. Jetzt sind die Moderatoren Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl auch live auf der Bühne zu erleben. Video herunterladen (8,9 MB | MP4)

Ob eine poetisch musikalische Lesung, Gedanken über Lebensfreude und Lebenskrisen, oder Geschichten über Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen: Das Programm von Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl überrascht und verspricht einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend.