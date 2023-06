per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Susanne Nett, Hassloch

Zutaten:

250 g violetter Spargel

250 g grüner Spargel

400 g weißer Spargel

2 EL Pinienkerne

6 daumendicke Scheiben Baguette (alternativ Focaccia)

Pfeffer, Salz (besser Fleur de Sel)

Olivenöl

weißer Balsamico Essig

1-2 EL Erdnussöl (je nach Qualität und Intensität des Öles)

500 g Cocktail-Strauchtomaten

ein halber Bund Basilikum

1 Bio-Limette

1 Bio-Zitrone

400 g Rucola

8 nicht zu dicke Scheiben gekochter Schinken mit Kräutern

Zutaten Dressing:

2 EL Olivenöl

1-2 EL Erdnussöl

1 EL weißer Balsamico

1 EL Zitronen- und Limettensaft

3 gute Prisen Fleur de Sel

3 gute Prisen Zucker

1 Messerspitze Senf

etwas Zitronen- oder Limetten-Abrieb

Alles gut miteinander durchmixen. Sollte das Dressing zu sauer sein, ggf. noch Olivenöl dazugeben.

Zubereitung

Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne goldbraun rösten.

Das Baguette in Scheiben, dann in mundgerechte Würfel schneiden, in einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl von allen Seiten goldbraun anbraten, mit 2 Prisen Fleur de Sel würzen.

Spargel waschen. Den weißen Spargel schälen und in Wasser mit etwas Zucker, Weißweinessig und Salz bissfest garen, im kalten Wasser abschrecken und in etwa 5 cm lange Rauten schneiden.

Den grünen und violetten Spargel am Ansatz leicht schälen und in Rauten schneiden (ca. 5 cm lang). In einer Pfanne mit Olivenöl von allen Seiten anrösten und bissfest garen. Mit Fleur de Sel und Pfeffer abschmecken. Nun den Abrieb einer halben Bio-Limette dazugeben und gut miteinander vermengen.

Die Cocktail-Strauchtomaten waschen, halbieren und mit 5 EL Olivenöl in einer Pfanne andünsten. Basilikum waschen, fein schneiden und hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Schinkenscheiben in kleinere Stücke zupfen.

Rucola waschen, putzen und in einer Schüssel mit allen drei Spargel-Sorten, dem Dressing und dem gerösteten Brot vermengen. Den Salat auf einem Teller anrichten und Pinienkerne, Tomaten und Schinken darauf verteilen. Mit dem übrigen Tomaten-Sud aus der Pfanne beträufeln.

Dazu schmeckt Polenta, Couscous oder ein Steak vom Grill.

