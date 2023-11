Riebelesuppe aus Waiblingen

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Klaus Riedel, Waiblingen

Riebelesuppe:

1,5 Liter Fleischbrühe (auch instant möglich)

4 EL Schnittlauch

2 EL Petersilie

5 EL Mehl 405er

1 Ei

Salz

Muskatnuss (bei Bedarf)

Mehl, Ei mit den Gewürzen zu einer homogenen Masse zuerst mit der Gabel, dann mit der Hand verkneten.

Der Teig sollte danach ca. ½ Stunde ruhen.

Nun den Teigklumpen über die grobe Küchenreibe reiben, sodass Riebele entstehen oder durch Reiben des Teiges in den Händen zerkleinern.

Die Riebele in die Fleischbrühe geben, kurz (ca. 3 Minuten) aufkochen lassen und dann nochmals 5 Minuten ziehen lassen.

Auf einem Teller anrichten und frischen Schnittlauch und Petersilie darüberstreuen.

Die Suppe kann mit weiteren frischen Zutaten wie Möhren, Sellerie, Kartoffeln ergänzt werden. Wer keine Fleischbrühe mag, der kann auch auf Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe ausweichen.

Fleischbrühe selbstgemacht:

500 g Suppenfleisch vom Metzger

400 g Markknochen

1 Zwiebel

1 Bund Suppengrün (Möhre, Sellerie, Stangenlauch, Petersilie)

Salz

Pfeffer

1 Lorbeerblatt

Suppengrün waschen, schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel schälen, halbieren und in einem hohen Topf auf der Schnittfläche ohne Zugabe von Fett kurz anrösten. Zwiebel dann entfernen. Knochen und Markknochen in diesen Topf nun geben und mit 1,5 Liter Wasser auffüllen. Das Fleisch sollte bedeckt sein. Salz sowie Lorbeer sowie das geschnittene Suppengrün hinzufügen.

Das Ganze ca. 1,5 Stunden köcheln lassen und ggf. den entstehenden Schaum mit einer Kelle abschöpfen.

Am Ende die Brühe nochmals abschmecken und diese dann durch ein sauberes Geschirrtuch in einen frischen Behälter absieben. Fertig.

