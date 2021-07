Ein Rezept von Markus Plein

Portionen: 2

Zutatenliste:

300 g marinierte Hähnchensteaks

2 Grilltaler

150 g griechische Oliven

13 Cherrytomaten

1 Kopfsalat

1 rote Zwiebel

Knoblauch

100 g Fetakäse

1 Aubergine

2 Kartoffeln

1 Zucchini

1 Paprika

100 ml passierte Tomaten

Honig

Essig, Olivenöl

rotes Pesto

Currypulver, Paprikapulver

Salz, Pfeffer

Cayennpfeffer

2 Spieße

Zubereitung:

Mediterranes Gemüse im Salatblatt

Knoblauch und Zwiebeln schälen, dann würfeln. Die Zucchini in Scheiben schneiden, die Aubergine und die Paprika in Würfel. Die Kartoffeln schälen, in Scheiben und dann in Stifte schneiden. In einem Topf etwas Olivenöl erhitzen und das Gemüse dazugeben, mit Salz, Pfeffer, Currypulver, Cayennepfeffer und Paprikapulver würzen, noch etwas Essig dazu, rotes Pesto und zum Schluss die passierten Tomaten. Das Gemüse gar köcheln lassen und nochmals abschmecken. Das mediterrane Gemüse auf einem Salatblatt anrichten.

Hähnchensteaks

Die marinierten Hähnchensteaks von beiden Seiten grillen.

Grilltaler

Die Grilltaler von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen und dann ebenfalls kurz von beiden Seiten grillen.

Fetakäse

Den Fetakäse in Würfel schneiden und auf ein Stück Aluminiumfolie legen. Mit Salz, Pfeffer und Olivenöl würzen und dann auf den Grill legen.

Mediterrane Spieße

Die Cherrytomaten und Oliven im Wechsel aufspießen. Kurz auf den Grill legen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Alles zusammen anrichten.

