Portionen: 4 Koch/Köchin: Skender Shabani, Friedrichshafen

Zutaten für 4 Personen:

8 Felchenfilets

4 EL Mehl

Salz, Pfeffer, Paprika

1 frische Zitrone

3 EL Butterschmalz

8 mittelgroße Kartoffeln (Annabelle)

Salz, Pfeffer, Olivenöl

2 Brokkoli

Salz

Soßen:

1 Glas Sahnemeerrettich

etwas Gemüsebrühe

Schnittlauch

Zitronensaft

Salz

oder geklärte Butter (Soße 2)

Brokkoli

Einen hohen Topf mit Salzwasser aufstellen, zum Kochen bringen, den Brokkoli vorab waschen und im Ganzen mit den Röschen nach unten in das Salzwasser geben und für ca. 5 Minuten garkochen. Dann die Röschen vom Strunk befreien, (Tipp: den weichen Strunk kann man noch als Suppeneinlage verwenden) warmstellen.

Ofenkartoffeln

Kartoffeln waschen und vierteln. Auf ein Blech legen und mit etwas Olivenöl beträufeln, etwas salzen und bei 180 °C Ober-/Unterhitze für ca. 25 Minuten goldbraun garen.

Soße

500 ml Gemüsebrühe erhitzen, 1 Glas Sahnemeerrettich zufügen, 1 TL Zitronensaft und etwas Salz. Das Ganze erhitzen und zum Fisch reichen.

Fisch

Felchenfilets würzen (Salz, Pfeffer, etwas milde Paprika auf Wunsch) In Mehl kurz mehlieren und in einer großen Pfanne in Butterschmalz von beiden Seiten kurz anbraten.

