Portionen: 4

Kartoffel-Speckröllchen im Spitzkohlmantel:

1 Spitzkohl, die Blätter ausgelöst und blanchiert

1 kg mehlig kochende Kartoffeln

1 große Zwiebel, gewürfelt

1 Zehe Zehe Knoblauch, fein gehackt

200 g geräucherter Bauchspeck, gewürfelt

1 Bund Majoran

1 Bund krause Petersilie

Pfeffer, Salz, Muskat

3 Eier

100 g alter Gouda (je nach Geschmack auch aus Schafskäse), gerieben

Geschälte Kartoffeln, weichkochen, stampfen. Speck, Zwiebeln und Knoblauch zusammen mit dem gehackten Majoran und Petersilie in Butter anbraten, zu den gestampften Kartoffeln geben. Drei Eier dazu geben und mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss abschmecken. Mit zwei Esslöffeln Kartoffelstärke mischen. Jeweils einen großen Esslöffel der Kartoffelmasse in ein Blatt Spitzkohl wickeln, in eine gebutterte Form setzen, mit Käse bestreuen und bei 175°C 20 min. backen.

Löwenzahn-Spinat-Gemüse und Pfifferlinge:

500 g Löwenzahn (oder Rübstiel)

500 g junger Blattspinat

200 g Sahne

1/2 Zwiebel, fein gewürfelt

Butter

300 g Pfifferlinge

2 Tomaten, fein gewürfelt.

Spinat und Löwenzahn (oder Rübstiel) grob hacken, zusammen mit der gewürfelten halben Zwiebel in Butter anschwitzen, mit 200 g Sahne ablöschen und abbinden, dann abschmecken. Pfifferlinge kurz scharf anbraten, würzen, kurz vor dem Anrichten die Tomatenwürfel dazu geben.

Zum Anrichten das Löwenzahn–Spinat Gemüse auf den Teller geben, das Kohl-Röllchen daraufsetzen und mit Pfifferlingen und gegebenenfalls noch etwas geriebenem Käse dekorieren.

Dazu passt gut ein Weißburgunder von der Ahr

