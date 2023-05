Portionen: 2

Bunter Grillteller: Dorade in der Salzkruste, gegrillter Lachs mit grünem Spargel und mediterranes Grillgemüse SWR

Zutaten

1 Dorade Royal

400 g Lachs

1 Bund grüner Spargel

1 Zucchini

1 Aubergine

2 rote Spitzpaprika

6 mittelgroße Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Zitrone

4 Eier

1,5 Kilo grobes Salz

Salz, Pfeffer

frische Kräuter (z.B. Thymian, Rosmarin, Koriander)

Fenchelkraut (oder andere Kräuter)

Pesto

100 g Butter

Sonnenblumenöl

Olivenöl

50 g Chiligelee

Zubereitung:

Dorade Royal im Salzteig

Das grobe Salz in eine Schüssel geben, mit den Eiern vermengen. Die Dorade abwaschen und trocken tupfen. Die Hälfte des Salzteigs auf einem Pizzablech glatt drücken. Nun Kräuter (z.B. Fenchelkraut), Zitronenscheiben und einige Knoblauchzehen darauf verteilen. Die Dorade, nur mit Pfeffer gewürzt, darauflegen. Dann den Fisch mit Kräutern bedecken, wieder Zitronenscheiben dazu und Knoblauchzehen, dann mit dem restlichen Salzteig bedecken, fest andrücken. Etwa in zwei Zentimetern Höhe des „Salzberges“, rundherum eine Kerbe eindrücken, damit die Kruste nach dem Backen leichter geöffnet werden kann. Das Blech mit dem Fisch bei einem Holzkohle-Grill in die Glut legen, bei einem Gas-Grill auf das Rost legen und den Deckel schließen. Je nach Größe der Dorade, 20-30 Minuten garen lassen. Dann den Deckel des „Salzberges“ mit einem Messer entfernen. Die Doradenfilets vorsichtig heraustrennen. Bein Anrichten noch etwas Pesto darauf geben.

Gegrillter Lachs

Den Lachs entschuppen, trocken tupfen und in zwei Portionen teilen. Lachs von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Nur die Hautseite mit Mehl bestäuben, den Fisch auf der Hautseite grillen. Kurz vor dem Anrichten wenden.

Grüner-Spargel-Kartoffelgemüse

Den unteren Teil des grünen Spargels schälen, nur dort kann er holzig sein. Kartoffeln abwaschen und längs in Scheiben schneiden. Nun auf ein großes Stück Alufolie Butter und frische Kräuter geben, die Kartoffelscheiben darauf verteilen, mit Öl begießen und dann den grünen Spargel darauflegen, mit Salz und Pfeffer würzen und auf den Grill legen. Damit alles gleichmäßig gart, mehrmals wenden.

Mediterranes Grillgemüse

Zucchini halbieren und längs in dünne Scheiben schneiden. Auberginen quer in Scheiben schneiden. Auf einer Seite in kleinen Abständen mit dem Messer etwas einschneiden, längs und quer, so das kleine Karos entstehen. Die Aubergine nimmt so beim Grillen das Öl besser auf und es sieht gut aus.

Die rote Spitzpaprika halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Das Gemüse salzen und pfeffern, auf den Grill legen und mit Olivenöl beträufeln. Die Auberginenscheiben kurz bevor sie angerichtet werden, mit etwas Chiligelee bestreichen.

Schmorzwiebel

Die Zwiebel mit der Schale in Ecken schneiden, auf dem Grill mit Sonnenblumenöl grillen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Alles zusammen auf dem Teller anrichten.

Übersicht aller SWR Rezepte