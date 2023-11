Rüdiger Beck aus Deidesheim gehörte zu den acht bis zwölf Millionen Kindern, die in der Bundesrepublik von Anfang der 1950er bis Ende der 1980er Jahre zur Kur geschickt worden. Sogenannte Verschickungskinder. Viele von ihnen haben dort Gewalt und schwarze Pädagogik erfahren. Auch Rüdiger Beck, der heute 56 Jahre alt ist und ein Restaurant in Deidesheim führt. Er litt an schwerem Asthma und hat bis heute traumatische Erinnerungen an die Kinderkuren.