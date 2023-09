Norbert Schneider klettert seit er 16 ist

Wenn man um ein Gebäude nicht extra ein Gerüst bauen will, um etwas zu reparieren oder zu reinigen, dann sind sie gefragt: Industriekletter*innen. Die "Make-up Artisten" unter den Gebäuderestaurateuren. Industriekletterer müssen mehrere Fertigkeiten in sich vereinen Gipser, Maler und Zimmerer. Jürgen und Dietmar haben sich in einer WG kennengelernt. Später haben sie als Sportkletterer erst kleine Aufträge angenommen und sind schließlich heute 20 Jahre im Beruf. Magenkribbeln gehört zum Arbeitsalltag dazu.