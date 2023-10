per Mail teilen

Roland Kaiser, Andrea Berg und sogar Rapper Sido – sie alle vertrauen auf die Künste von Mikis Fontagnier. Der 40-Jährige aus Weisenheim am Sand ist eine der ersten Adressen, wenn es um Musikvideos geht. Er entwickelt die Idee, führt Regie und schneidet anschließend die Videos. So hat er es aus einem Problemviertel zu einem großen Namen in der Musikszene geschafft.