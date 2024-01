Warum ein paar Fotos von älteren Menschen für Aufsehen sorgen

per Mail teilen

Ältere Menschen echt und authentisch zeigen - das will Hobbyfotografin Margit Frombach, Erzieherin und Fachkraft in der sozialen Betreuung, mit ihren Porträts. Sie wurden in einer Kuseler Bank ausgestellt, doch schnell wieder abgehängt. Denn es gab Kritik - und sehr viel Beachtung...