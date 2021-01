Ein Film von Andreas Bernardi



Roth ist ein kleiner Ort im Taunus. Er liegt, von sanften Hügeln umrandet, auf einer Anhöhe im Südwesten von Nassau. Rund 200 Menschen leben in der Gemeinde mit dem „unverbaubaren Weitblick Richtung Loreley“, wie es im Dorf heißt.

Im einstigen Bauerndorf ist viel von der früher dominierenden Landwirtschaft sichtbar. Am unteren Ende der Höhenstraße, die Teil des Ortskerns ist, finden sich alte Stallungen und Scheunen. Ortsausgangs wird die Höhenstraße zum Wirtschaftsweg, an dessen Ende ein ehemaliger Schweinezuchtbetrieb heute als riesige Gemeinschaftsgarage für Oldtimer, Boote und das Feuerwehrauto dient.

Den letzten Bauplatz zwischen Siedlung und Ackerland konnte ein Weltenbummler ergattern und sein Traumhaus errichten. Der Raumfahrtingenieur war von Arbeiten für die NASA aus den USA in seinen Geburtsort Roth zurückgekehrt. Von zuhause aus dem Homeoffice koordiniert er die nächstbevorstehende Marslandung im Februar 2021.

Die Nähe zum Wald nutzt ein Ur-Rother, der seit seiner Geburt in der Höhenstraße wohnt, zum Spaziergang mit seinen zwei Deutsch-Drahthaar. Beides sind Rettungshunde, spezialisiert auf Personensuche. An einem idyllischen Rastplatz, gleich bei einem Apfelbaum, trainiert er seine Vierbeiner, die auch noch nach Tagen Fährte aufnehmen können.

Ob ihre sensiblen Nasen auch einen dort im Erdreich versteckten Gästekühlschrank erschnüffeln könnten? Wer selbst entdecken will, was sich sonst noch an kuriosem in Roth verbirgt, ist herzlich eingeladen, die hübsche Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis zu besuchen.