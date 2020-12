Die Brunnenstraße in Carlsberg

Ein Film von Christian Gallon



Carlsberg liegt am nördlichen Rand des Pfälzerwaldes und ist die größte Gemeinde in der Verbandsgemeinde Leininger Land. Etwa 3550 Menschen leben in Carlsberg.

Mitten im Ort befindet sich die knapp 300 Meter lange Brunnenstraße. Es ist die jüngste Straße in Carlsberg. Erbaut wurde sie in den 1980er Jahren auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik. Carlsberg in Bildern Die Brunnenapotheke ist am Anfang der Straße. Karolin Färcher hat sie von ihrem Vater übernommen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die "Villa Familia" ist Treffpunkt zum Beispiel für junge Familien zum Spielen, Entspannen und Geschichtenerzählen – auch in Corona-Zeiten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Gaststätte "Grüner Baum" ist zur Zeit wegen Corona ohne Gäste. Trotzdem kocht Küchenchefin Marliese Schneider täglich 30 Mittagessen, die abgeholt oder geliefert werden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Brunnenstraße ist das Herzstück von Carlsberg. Hier befinden sich alle wichtigen Geschäfte und Einrichtungen des Ortes. Die Apotheke war das erste Geschäft in der Brunnenstraße. Dann kamen nach und nach eine Gaststätte, eine Bäckerei, ein Café, eine Poststelle, die Beratungsstelle "Villa Familia" und die erst Anfang des Jahres neu eingerichtete Tanzschule. In Zeiten von Corona haben all diese Geschäfte auch neue Wege der Kommunikation und Begegnung gefunden, damit sie sich auch in diesen schwierigen Zeiten um ihre Gäste und Kunden kümmern können. SWR

