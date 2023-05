Die Mittelgasse in Bottenbach

Ein Film von Thomas Keck



Die pfälzische Gemeinde Bottenbach liegt in einer weiten, landwirtschaftlich geprägten Gegend, und mit rund 750 Einwohnern ist das Dorf nicht allzu groß.

Bauernhöfe und kleine Läden verschwinden, Straßenverkehr und Internet verändern das Zusammenleben auch in den kleinsten Orten. In der Mittelgasse von Bottenbach in der Pfalz kann man dennoch spüren, was Dorfgemeinschaft ausmacht.

In dieser kleinen Gasse mitten im Dorf, in der es nur eine Handvoll Häuser gibt, kennen sich die Menschen persönlich. Sie leben nicht nur neben-, sondern auch miteinander, treffen sich auf der Gasse, teilen ihre Hobbies ebenso wie ihre Freuden und ihre Sorgen.

Und sie haben auch das ehemalige Milchhäuschen erhalten. Die Zeiten, wo die Bauern hier ihre Milch ablieferten, sind zwar längst vorbei, aber immerhin gibt es wirklich noch einen Bauernhof in der Mittelgasse.