Wer kann, sollte oder darf sich gegen Covid-19 impfen lassen?

Seit Mitte August 2021 empfiehlt die ständige Impfkommission, die sogenannte STIKO, die Corona-Schutzimpfung für Jugendliche. Außerdem hat das Gremium nun auch für Schwangere und stillende Mütter grünes Licht gegeben und unterstützt bei dieser Bevölkerungsgruppe eine Impfung gegen Covid-19. Kinder unter elf Jahren müssen noch warten.

Biontech will Impfstoff-Zulassung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren beantragen

Jetzt will der Mainzer Impfstoffpionier Biontech für seinen Impfstoff Cormirnaty die Zulassung auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren beantragen. In dieser Woche meldete das Unternehmen: Die Daten von Impfstoff-Studien an Kindern seien vielversprechend. Die Ergebnisse werden jetzt den Zulassungsbehörden vorgelegt. Fachleute wissen aber: Es wird noch eine Weile dauern, bis die Impfung kommt. Weil nach der Zulassung auch die ständige Impfkommission (STIKO) noch genau prüft, ob sie die Impfung den kleineren Kindern auch empfiehlt.

Vorher prüft das Gremium, ob mögliche Nebenwirkungen eine Impfung rechtfertigen. Denn: Kinder selbst erkranken nur sehr selten schwer. Die STIKO will die Impfung bei Kindern daher nur empfehlen, wenn diese selbst einen Vorteil durch eine Impfgabe hätten. Und nicht nur Erwachsene, die dank geimpfter Kinder wohl grundsätzlich von weniger Ansteckungen profitieren würden.

Die dritte Spritze als Booster-Impfung für Ältere

Die so genannte Booster-Impfung - also eine dritte Spritze für Ältere und Immungeschwächte - ist von der STIKO noch nicht empfohlen. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat aber schon den Startschuss für die Booster-Impfung gegeben, weil Studiendaten vielversprechend seien.

Ab Oktober Impfung vorrangig beim Hausarzt

Bis Ende September sind die Impfzentren im Land noch geöffnet. Auch 20 Impfbusse sind noch unterwegs, wo man sich ohne Anmeldung impfen lassen kann. Danach wird die Covid-19-Schutzimpfung hauptsächlich von den niedergelassenen Ärzten weiter angeboten. Über sie laufen auch die meisten Booster-Impfungen, zum Beispiel in Pflegeheimen oder in den Arztpraxen.