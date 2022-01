Die Moselweinstraße in Senheim

per Mail teilen

Ein Film von Natascha Walter



Senheim liegt eingebettet von Rebhängen an einer Moselschleife zwischen Trier und Koblenz. In Senheim leben rund 565 Einwohner.

Von der bekannten Weinlage „Senheimer Lay“ hat man bei einer Wanderung einen schönen Ausblick auf Senheim und den Ortsteil Senhals sowie den Campingplatz, den Yachthafen und die Kirche.

Das eigentliche Senheim liegt auf der rechten Moselseite zu Füßen des Hunsrücks. Der wesentlich kleinere Ortsteil Senhals liegt auf der anderen Moselseite. Volker Ahnen ist die Stimme von Senheim. Jeden Sonntag tritt der Ortsbürgermeister mit Bekanntmachungen und Neuigkeiten vors Mikro. Silvia Hees beendet die Feriensaison mit einem Umtrunk für ihre Mitarbeitenden. Die Hotelmanagerin arbeitete viele Jahre im Ausland, bevor sie zurück in ihre Heimat kam.

Es gibt eine gute Gastronomie, Hotels, viele Gästezimmer und auch Ferienwohnungen. In der Moselweinstraße im Ortsteil Senhals gibt es ein Wellnesshotel und liebevoll restaurierte alte Häuser, die zu edlen Appartements und Hotelzimmern umgebaut wurden.

Im Winter ist touristisch nicht viel los. Auf die Frage, was die Hoteliers in der Zeit machen, in der sie geschlossen haben, kann man Erstaunliches erfahren.