Rassismus ist zum bitteren Alltag geworden

„Die Rassenlehre kommt ja eigentlich aus der Biologie, meint die Unterscheidung aufgrund biologischer Merkmale in Gruppen und wurde einfach auf den Menschen übertragen. In der Kolonialzeit wurde dieses Prinzip sozusagen benutzt als Legitimation, Menschen auszubeuten und zu unterdrücken. Da ging es auch um die Hierarchie, also ‚weiße Menschen sind schwarzen Menschen überlegen‘ und das ist die Legitimation, sie auszubeuten und zu unterdrücken."