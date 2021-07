per Mail teilen

Das Hochwasser Ende Januar 2021 hat wieder einmal gezeigt, dass man in Rheinland-Pfalz immer damit rechnen muss.

Seit dem extremen Hochwasser 1995 ist es auf besondere Weise in den Fokus der Politik geraten, weil es damals katastrophale Schäden an Rhein und Mosel angerichtet hat. Das war wie ein Weckruf. Seitdem ist der Hochwasserschutz ein Schwerpunkt der Politik in Rheinland-Pfalz.

In den vergangenen 25 Jahren hat das Land 1,2 Milliarden Euro in Baumaßnahmen und in den Hochwasserschutz investiert. Investitionen, die sehr nötig waren, denn der Klimawandel und zunehmende Starkregenereignisse haben die Problematik noch verschärft.