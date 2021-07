per Mail teilen

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) rief, jeder Naturinteressierte konnte mitmachen, rund 5.000 Meldungen kamen bei der Aktion zusammen.

Zum dritten Mal fand die bundesweite Zählaktion "Insektensommer" statt.

Insgesamt an die 48.000 Beobachtungen führt der Naturschutzbund NABU auf seiner Webseite auf

Um bei 33.000 Insektenarten den Überblick zu behalten und die richtige Art zu bestimmen, gab es einen Meldebogen mit acht sogenannten "Kernarten", betreffend Insekten, die noch relativ häufig vorkommen wie etwa der Siebenpunkt-Marienkäfer oder der Schwalbenschwanz.

Die Erwartungen der Naturschützer wurden erfüllt:

Hummeln und Honigbienen haben die Teilnehmer am relativ häufigsten beobachtet. Verlierer sind aber prinzipiell alle Insektenarten, deshalb ist diese Zählaktion auch so wichtig.

Den ausführlichen Überblick über die 100 häufigsten Insektenarten gibt es auf der Webseite des NABU.

Eine blühende Blumenwiese lockt Schmetterlinge und andere Insekten an. SWR

Die Top-10 vorab hier:

Insektenzählung und Beobachtungen 1-10/100

Anzahl der Insekten Beobachtungen Ackerhummel 16.401 2.561 Westliche Honigbiene 190.474 1.707 Siebenpunkt Marienkäfer 6.322 1.649 Kleiner Kohlweißling 5.820 1.563 Wildbiene 4.728 1.335 Wespe 25.243 1.288 Kleiner Fuchs 3.585 1.200 Großes Heupferd 3.799 1.170 Großer Kohlweißling 4.156 1.158 Admiral 2.260 1.035

Experten könnten eine solche Menge an Beobachtungen in so kurzer Zeit nicht schaffen. Allerdings muss die Aktion noch mindestens fünf weitere Jahre laufen bis genaue Erkenntnisse vorhanden sind, um Naturschutzprojekte zu starten.