"Die Turteltaube wird bejagt: illegal im Mittelmeerraum vor allen Dingen, aber auch völlig legal in zehn EU-Staaten. Unter anderem in Österreich ist es tatsächlich erlaubt, die Turteltaube zu jagen. Da werden jedes Jahr legal mehr als eine Million dieser Vögel vom Himmel geholt. In den letzten 40 Jahren ist in Deutschland der Bestand um 90 Prozent gesunken, also dramatisch!“

NABU-Experte Olaf Strub