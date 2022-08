So funktionieren Klimaanlagen für zuhause

Bei fast 40 Grad verziehen sich viele lieber nach drinnen in den Schatten. Dank Klimaanlagen kriegt man Innenräume auch schnell auf eine kühle Wunschtemperatur. Das schlimme ist nur: Klimaanlagen sind Teil des Problems, warum es immer wärmer wird auf der Welt. Deshalb warnt die Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling in SWR Aktuell: “Ich kann jeden verstehen, der sowas benutzen möchte, wenn es so heiß ist wie im Moment, aber ökologisch ist das ein Desaster.” Wie man der Hitze auf klimaschonendem Weg entkommt, das verrät sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. mehr...