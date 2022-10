Mit diesen Tipps machen Pilzsammler reiche Beute

Sie heißen Lacktrichterling, Birkenröhrling oder Herbsttrompete und sprießen im September und Oktober aus dem Boden. Die Pilz-Saison 2022 ist eröffnet!

In Rheinland-Pfalz gelten der Soonwald und der Binger Wald als gute Pilzreviere, gerade in diesem Jahr. Denn: Pilze mögen es warm und feucht. 2022 hat es im September ausreichend geregnet und auch die Temperaturen waren ideal. Beste Ausgangsbedingungen also auch für Anfänger, die sich im Pilzesammeln versuchen möchten. Sie finden in unserem kleinen "Pilz-Knigge" gute Tipps und Hinweise für erste Ausflüge in den Wald.