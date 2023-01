Ordnung schaffen im Haushalt

per Mail teilen

Schubladen und Schränke quellen über. Die Küche sieht nach dem Kochen chaotisch aus. Welche Tipps und Tricks es gibt, um im Alltag besser Ordnung zu halten.

Ordnungscoach Monika Darmstadt-Krost empfiehlt im Haushalt jedem Gegenstand seinen festen Platz zu geben. Nur dann ist er auf Anhieb zu finden und die Ordnung bleibt auch im Alltag bestehen: Gewürze gehören in die richtige Schublade, Post in die Ablage im Büro und der Föhn an den Haken im Schrank.

Passend dazu die "One-Touch-Regel". Die besagt, dass alles nach der Nutzung unmittelbar wieder an seinen Platz gelangt. Jedes Teil sollte nur einmal berührt und anschließend direkt wieder verstaut werden.

Auch im Kleiderschrank hilft Ordnung den Überblick zu behalten Getty Images iStockphoto Nr. 1371477996

Und auch die "WOW-Regel" hilft: W – Wartezeiten nutzen: Während das Essen im Topf kocht, lässt sich die Zeit gut nutzen, um Arbeitsflächen abzuwischen und Geschirr zu spülen. O – Orte festlegen: jeder Gegenstand benötigt einen festen Ort im Haushalt, wo er gelagert wird. W – Wege verbinden: Der Weg in den Keller zum Milch holen kann doppelt sinnvoll sein, wenn man auf dem Hinweg zum Beispiel leere Flaschen mitnimmt.