Wie Sie Fake-Bewertungen beim Onlinekauf leichter erkennen

Ob Staubsauger oder Urlaubsreise - jeder zweite Deutsche verlässt sich beim Onlinekauf auf die Meinung anderer Kunden. Umso wichtiger ist es für Anbieter im Netz, positive Bewertungen für ihre Produkte zu erhalten. Und da wird oft nachgeholfen.

Fünf-Sterne-Bewertungen lassen sich mithilfe verschiedener Tricks kaufen. Und die gefälschten Bewertungen lassen sich nur schwer nachweisen. Es gibt aber Indizien, anhand derer man misstrauisch werden sollte:



Fake-Bewertungen erkennen Rezensionen klingen sehr werblich. Es wird aktiv zum Kauf aufgerufen. Auffällig viele Bewertungen der selben Person in kurzer Zeitspanne, beispielsweise zu 20 verschiedenen Staubsaugern. Blumige oder eher unpassende Produktbeschreibungen. Tipp: Solche Floskeln in eine Suchmaschine eingeben. Tauchen sie auf anderen Portalen auf, ist Misstrauen angebracht.

Auch der Gesetzgeber wurde jetzt aktiv. So zieht ein im Mai beschlossenes EU-Gesetz Portale und Online-Marktplätze stärker in die Verantwortung: sie sollen künftig genaue Informationen darüber geben, ob und wie Kundenrezensionen auf Echtheit geprüft werden. Experten sehen diese Regelung jedoch als nicht ausreichend an.