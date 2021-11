Das ist kein Etikettenschwindel. Das liegt daran, dass die Effizienz der Lampen sich so verbessert hat, dass alle im A++- Bereich gelandet sind und deswegen untergliedert man das jetzt neu und sagt: Die besten jetzt landen beispielsweise in B und man lässt extra Platz nach oben – also A ist nicht belegt, sondern offen für weiteren technischen Fortschritt. Für Hersteller schafft dies einen Anreiz, neue energieeffiziente Lampen herzustellen.