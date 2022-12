per Mail teilen

Die Hühnersuppe gilt nicht umsonst als echter Küchenklassiker: Sie erweckt vielleicht nicht gerade Tote zum Leben, zählt jedoch mit zu den hilfreichsten Speisen bei Erkältungen, grippalen Infekten, Liebeskummer und Lebenskrisen aller Art. Heike Gaudenti verfeinert ihre Hühnersuppe mit Ingwer. Der verschafft dem würzigen Sud einen zusätzlichen Gesundheits-Boost.

Zutaten:

1 Suppenhuhn

3 Möhren

1 Stange Porree

1 große Zwiebel

1/4 Knolle Sellerie

200 g TK-Erbsen

30 g frischer Ingwer

2 - 3 EL Olivenöl

2 Lorbeerblätter

1 Chilischote, getrocknet

1 TL Galgant

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma

Salz und Pfeffer, nach Belieben

Den Ingwer waschen und schälen. Die Ingwerschalen für den Sud bereitstellen.

Das Huhn unter fließend Wasser gründlich waschen und in einem großen Topf in ca. zwei Litern Wasser zusammen mit Lorbeerblatt, der Chilischote sowie den Ingwerschalen kurz aufkochen. Temperatur senken und das Huhn auf mittlerer Flamme (in siedendem Wasser) gar kochen. Das Fleisch ist fertig, wenn es sich leicht vom Knochen lösen lässt.

Während das Huhn gart, Zwiebeln fein würfeln und die geschälte Ingwerwurzel fein hacken. Den Lauch waschen und in feinere Ringe schneiden.

Die Möhren und die Selleriewurzel waschen und schälen. Beides in mundgerechte, mittelgroße Stücke schneiden. Das Gemüse bereitstellen.

Das fertig gegarte Huhn aus dem Sud nehmen. Das Fleisch vom Knochen lösen, klein schneiden und bereitstellen.

Den Sud durch ein Sieb in eine ausreichend große Schüssel abgießen. Ingwerschalen, Chilischote und Co. entsorgen.

Die Zwiebelwürfel und den gehackten Ingwer in den Topf geben und mit etwas Olivenöl anbraten. Die Gewürze hinzugeben und kurz mitbraten.

Sellerie- und Möhrenstücke sowie die TK-Erbsen dazugeben und alles mit der Hühnerbrühe übergießen. Umrühren und ein paar Minuten köcheln lassen. Nicht zu lange, das Gemüse sollte noch bissfest sein.

Die Lauchringe und das Hühnerfleisch dazugeben. Alles erneut aufkochen und die Suppe dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.

