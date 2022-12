Ingwer stärkt unser Immunsystem

per Mail teilen

Ingwer gilt als Einheizer an kalten Tagen, weil seine Schärfe die Durchblutung anregt. Außerdem stärkt die Wurzel unser Immunsystem. Ein echtes Superfood also. Kochbuchautorin Heike Gaudenti aus Beulich im Hunsrück hat für uns ein 3-Gänge-Menü mit Ingwer zusammengestellt.

Als Vorspeise serviert die Naturliebhaberin aus dem Hunsrück einen Möhren-Apfel-Salat mit Tannenspitzensirup-Dressing und Hanfsamen. Der gibt ordentlich Energie.

Möhren-Apfel-Salat mit Tannenspitzensirup-Dressing

Den Hauptgang bildet eine würzige Hühnersuppe mit Ingwer – ein Wohlfühlessen für´s Immunsystem. Und der Nachtisch, ein Joghurt mit Hagenbutte und Zimt, stärkt die Knochen.

Hühnersuppe mit Ingwer

Ein rundum gesundes Menü also, das Liebhaber des exotischen Geschmacks mit würzigen Ingwerplätzchen abrunden können. Das Plätzchenrezept hat Heike Gaudenti in Gedenken an Queen Elisabeth II entwickelt. Die soll das intensiv schmeckende Gebäck nämlich geliebt haben.

Ingwerkekse