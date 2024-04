Immer mehr junge Menschen von Burnout betroffen

Überstunden, ständiger Termindruck, immer erreichbar sein müssen: All das sind Gründe, weswegen immer häufiger auch jüngere Menschen an Burnout leiden. In Rheinland-Pfalz liegt die Zahl der Fehltage wegen psychischer Leiden laut dem DAK Psychoreport 2023 über dem Bundesdurchschnitt. Und: Die Arbeitsausfälle wegen psychischer Erkrankungen steigen im Zehn-Jahres-Vergleich um 48 Prozent. Welche Ursachen hat Burnout und wie lässt es sich behandeln? Diesen Fragen gehen wir in unserem "Gut zu wissen" nach.