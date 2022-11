So kann man beim Kochen Energie sparen

per Mail teilen

Immerhin 30 Prozent Ersparnis bringt es, beim Kochen den Topf samt Deckel zu benutzen. Wer in puncto Sparen noch mehr tun möchte, für den könnten spezielle Energiespar- und Schnellkochtöpfe in Frage kommen. Wie die funktionieren und wieviel schneller Speisen in diesen Spezialtöpfen garen: Wir haben den Test gemacht.