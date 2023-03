Die historischen Hintergründe des Ukraine-Krieges

Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichtsbücher eingehen - als der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Der Angriff gilt als historische Zäsur und hat eine Friedensordnung zerstört, die seit dem Ende des kalten Krieges Bestand hatte.

Schon seit Jahrhunderten ist das Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern von engen persönlichen Verbindungen geprägt, aber auch immer wieder von politischen Konflikten. Was sind die historischen Hintergründe dieses Krieges? Wie könnten Auswege aus dem Konflikt aussehen? Wir sprachen mit einem Osteuropa-Experten und einer Friedensforscherin.



