Legaler Cannabis-Konsum: Das sind die Vorteile und Risiken

Es scheint beschlossene Sache: Cannabis soll künftig in lizenzierten Geschäften für Erwachsene zu frei erhältlich sein. So steht es im gestern öffentlich vorgestellten Koalitionsvertrag der wohl künftig regierenden Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Der muss zwar noch von den jeweiligen Parteigremien bzw.- Mitgliedern angenommen werden, aber am Cannabis wird es wohl kaum scheitern. Die Hanfpflanze mit seinen psychoaktiven Wirkstoffen, die sowohl Heil- als auch Suchtpotential hat, soll damit auch entkriminalisiert werden. mehr...