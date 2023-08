Bei Blitz und Donner suchen wir automatisch Schutz. Wie verhalte ich mich zu Hause? Was mache ich, wenn ich im Freien plötzlich vom Gewitter überrascht werde? Und wie helfe ich einer vom Blitz getroffenen Person?

Wo blitzt es am meisten in Rheinland-Pfalz?

14.897 Blitze gab's im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz, das damit über dem Bundestrend liegt. Das geht aus Daten des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervor. Regional am größten war die Blitzdichte in der Vulkaneifel. In der Liste aller Städte und Kreise Deutschlands rangiert der rheinland-pfälzische Kreis mit 1,77 Blitzen pro Quadratkilometer bundesweit auf Platz sieben. 1.610 Blitze wurden dort im Jahr 2022 gemeldet. Die geringste Blitzdichte im Land hatte der Rhein-Pfalz-Kreis mit 0,21. Dort gab es im gesamten Jahr ganze neun Blitze.

Wie werden Blitze "gemessen"?

Die Blitze werden mit Hilfe von rund 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen. Obwohl zwischen den Sensoren bis zu 350 Kilometer liegen, können die Blitzeinschläge damit auf bis zu 50 Meter genau ermittelt werden.

Wie sollte man sich im Freien bei Gewitter verhalten?

Blitze können lebensgefährlich sein. Fachleute wie Wetterexperte Sven Plöger warnen vor Mythen wie: 'Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen'. "Der Blitz schlägt in alle Baumarten gleich ein." Sollte man im Wald von einem Gewitter überrascht werden, ist die Gefahr eines Blitzeinschlags im Inneren des Waldes mit gleichmäßig hohem Baumbestand am geringsten.

Blitz-Mythen wie "Buchen sollst du suchen" sind überholt. Ein Blitz kann in jede Baumart einschlagen. SWR

Dabei ist ein Abstand zu allen Bäumen und Ästen von mindestens zehn Metern optimal. Laut SWR-Wissenschaftsredaktion kann der Blitz unabhängig von der Baumart - und insbesondere bei einzeln stehenden Bäumen - auf Menschen überspringen, wenn sie nahe am Baum stehen. Grundsätzlich sollte man im Freien die Nähe von einschlaggefährdeten Objekte wie einzeln stehenden Bäume, Waldrändern, Bergspitzen und Masten von Freileitungen meiden.

Gerät man im Freien in ein Gewitter, sollte man sich in die Hocke begeben. SWR

Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) "Mehr Sicherheit für Kinder" rät zu einer flachen Stelle oder einer Vertiefung: "Gehen Sie in die Hocke, stellen Sie die Füße eng nebeneinander, schließen Sie die Arme um die Knie." Sich auf den Boden zu legen, sei keine gute Idee, heißt es von der SWR-Wissenschaftsredaktion – denn der Erdboden leitet den Strom. Einschläge in die nähere Umgebung sind daher auch gefährlich und beim Hinlegen würde die Kontaktmöglichkeit über die Erde vergrößert. Um die Angriffsfläche möglichst klein zu halten, sollte zudem Abstand von anderen Menschen gehalten werden. Regenschirme sollten zusammengeklappt werden. Auch Gegenstände, die über den Körper rausragen wie Stöcke, Sportgeräte oder Werkzeuge sollten zum Schutz abgelegt werden. Sie ziehen den Blitz zwar nicht an, wenn er aber dort einschlägt, dann leiten gerade Metallgegenstände den Strom besonders gut weiter – das kann zu massiven Verbrennungen führen.

Was ist mit den technischen Geräten im Haushalt?

Seit 2016 ist ein Überspannungsschutz beim Bau von Häusern Pflicht. Bei sämtlichen älteren Gebäuden sollten vor allem teurere technische Geräte wie Computer, Internetrouter und Fernseher vom Stromnetz getrennt werden. Selbst bei einem Einschlag in der Nachbarschaft kann die Technik andernfalls beschädigt werden.

Was tun, wenn doch Geräte durch einen Blitzeinschlag beschädigt worden sind?

Laut Württembergischer Gemeinde-Versicherung (WGV) ist das ein Fall für die Hausratsversicherung.

Ist Duschen bei Gewitter gefährlich?

Wenn die Wasserleitungen in Altbauten noch aus Metall sind und nicht geerdet, wenn ältere Häuser keinen Blitzschutz haben, dann kann Duschen bei einem Blitzeinschlag gefährlich sein. In modernen Häusern stellt dies jedoch kein Problem dar.

Kann ich telefonieren oder ein Smartphone verwenden?

Ja, insbesondere mit dem Smartphone zu telefonieren ist kein Problem, denn die Handystrahlung zieht keine Blitze an. Problematisch kann es nur bei alten Geräten werden, nämlich bei Kabeltelefonen und beim Kontakt mit Wahlscheiben.