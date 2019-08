"Prinzipiell würde ich es unterteilen in zwei Formen von Federung. Die eine Form wäre, dass man auf dem Vorfuß läuft. Damit wird das ganze Mittelfußgewölbe und die Sprunggelenkmuskulatur zum Dämpfungsglied. Wenn man jetzt einen Fersenläufer hat, fällt diese Dämpfung weg. Dann kann eigentlich fast nur über Fettpolster unter der Ferse gedämpft werden. Das ist was, was in der Regel bei Läuferschuhen mit ganz dickem Absatz erreicht wird.“

Wolfgang Schöllhorn, Universität Mainz