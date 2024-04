75 Jahre NATO als westliches Verteidigungsbündnis

per Mail teilen

Heute vor genau 75 Jahren wurde die NATO, das steht für North Atlantic Treaty Organization, gegründet. Übersetzt heißt das: Organisation des Nordatlantik Vertrages.

Beteiligt waren an der Gründung 1949 in Washington 12 Staaten. Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spalteten sich die alliierten Siegermächte in den westlichen Block mit den U.S.A., England und Frankreich auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite.

Die Bedrohung durch die imperialistisch agierende Sowjetunion war damals groß. Deutschland trat mitten im Kalten Krieg 1955 dem Verteidigungsbündnis bei. Mit dem Beitritt Schwedens am 7. März 2024 sind es heute 32 Mitgliedsstaaten.

Verlor die NATO mit dem Ende des kalten Krieges und der Sowjetunion an Bedeutung, so ist sie seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wieder wichtiger denn je.

Rheinland-Pfalz spielt als "Flugzeugträger" der NATO mit dem NATO-Hauptquartier der Luftwaffe in Ramstein einen besondere Rolle. Ramstein ist gleichzeitig der größte Militärstützpunkt der USA außerhalb Europas und Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte für Europa und Afrika.