Der Langhalsweg in Osterspai am Rhein

Das Mittelrheinherz ist eine Attraktion, die auf dem knapp 8,5 Kilometer langen Langhalsweg liegt. Holger Wienpahl hat zusammen mit Nicole und Gerd Hammes den Rundweg gecheckt.

Der Rundweg startet am Langhalsbrunnen. Der kleine, freundliche Langhals ist so etwas wie die Symbolfigur des Ortes und begleitet Wanderer als Markierung auf hellgrünem Grund auf der gesamten Strecke.

Raus aus dem Ort und rauf auf den ersten Anstieg gibt es nach wenigen hundert Metern schon die erste Überraschung. Ein „Wanderstock-Laden“. Selbstgeschnitzte Holzstöcke zum Mitnehmen.

Von jetzt an gibt es jede Menge zu sehen und zu staunen: ein Teehaus mit prächtigem Blick auf das schöne Schloss Liebeneck hoch über dem Rhein oder einen denkmalgeschützten Kirschbaum an einer kleinen Kapelle, ein alter Steinbruch und jede Menge Infotafeln, die an die Geschichte Osterspais erinnern.

Die schönsten Momente erlebt man aber an einzigartigen Ausblicken auf den Rhein, wie auf der Kipplei. Dort ist auch Halbzeit und ein perfekter Platz für eine Rast. Eine weitere Überraschung gibt’s dort obendrauf. In einer tönernen Schüssel liegen kleine Steine mit Motivationssprüchen zum Mitnehmen. „Nimm, was du brauchst…“ steht dort.

Im letzten Drittel folgen die absoluten Highlights: eine breite, große Rheinschaukel für mindestens drei Personen. Entspannen war nie schöner. Und das einmalige Mittelrheinherz. Ein riesiges Holzherz über dem Rhein, das den perfekten Rahmen für ein Erinnerungsfoto bietet. Ein fest-installierter Handyhalter machts möglich und jedem leicht.

Der Langhalsweg ist in drei Stunden wunderbar zu wandern und mittelschwer. 350 Höhenmeter sind zu überwinden