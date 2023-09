Gesucht wird der Name einer bekannten Eifler Persönlichkeit. Er gilt als der Eifelmaler, kam aus einer wohlhabenden Künstlerfamilie. Er war sogar Besitzer einer Burg in Rheinland-Pfalz und wurde dort im Jahr 1941 beigesetzt. Seine größte Bildersammlung ist in einem Ort in der Eifel ausgestellt. Dort gibt es ein Museum, das seinen Namen trägt.