Die Journalistin und gebürtige Bulgarin Diana Ivanova hat die Flut in Bad Bodendorf selbst mit erlebt und darüber ein Buch geschrieben: "Das Ahrtal des Mitgefühls". Das besondere an dem Buch: Es ist voll mit Eindrücken Betroffener. Sie haben der Autorin erzählt, was sie vor zweieinhalb Jahren erlebt haben.