Viel Leid und Not hat die Hochwasserkatastrophe an der Ahr mit sich gebracht, auch in Sinzig. Sofia Lunnebach ist Bauwirtschaftsingenieurin und Geschäftsführerin GEWI (Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation mbH) aus Sinzig und setzt sich für den Wiederaufbau ein.